Rapina e lesioni | 38enne arrestato dalla Squadra Mobile in Valle Telesina 

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodagli uomini delladi Benevento per concorso in. A finire in carcere Costantin Maria, 38 anni, residente a Montesarchio, che dovrà scontare una condanna a 2 anni, 2 mesi e 11 giorni di reclusione. Parliamo di una vicenda accaduta una decina di anni fa in un bar di Forchia lungo la statale Appia. Qui era scoppiata una lite tra tre cittadini rumeni, tra i quali Costantin Maria, e due persone di Rotondi. All’epoca dei fatti, secondo la ricostruzione, sarebbero intervenute in difesa di due bariste che avrebbero lamentato di essere state infastidite. Per l’episodio l’uomo era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Benevento, adesso la conferma in Appello e l’arresto nella giornata di ieri inTelesina. ...