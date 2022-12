Psg | Al Khelaifi | «Ecco il futuro di Messi e Mbappé»

La Gazzetta dello Sport

Nasser Alha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, spiegando sostanzialmente che Mbappè ... Entrambi, ma in realtà tutti i nostri giocatori, sono felici di giocare al. Lo ...Commenta per primo A poche ore dall'inizio della finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia, il presidente delNasser Al -ha parlato a La Gazzetta dello Sport : 'Molti nostri giocatori sono stati protagonisti al Mondiale, arrivando a 20 tra gol e assist; sei in più di qualsiasi altra squadra, ... Al Khelaifi: "È il Mondiale del Psg. E Messi è felice a Parigi" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il patron del Psg, Nasser Al-Khelaifi, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando vari temi tra cui il futuro delle stelle della squadra Leo Messi e Kylian Mbappé.