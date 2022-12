Più Libri più Liberi | i 10 libri più venduti nel 2022

(Di domenica 18 dicembre 2022) PiùPiùha presentato la lista dei 10piùnel. Forte l’influenza di TikTok e diche nonostante l’età non calano le vendite, come La Canzone di Achille Durante la manifestazione Piùpiù, oltre ad essere stati resi noti i dati delle vendite e dei lettori di questo, è stata presentata anche la classifica dei diecipiùdell’anno; la lista conta il numero delle vendite fino al mese di novembre, in quanto dicembre potrebbe subire delle osclillazioni a causa del periodo natalizio. Gli acquisti sono stati fortemente influenzati dai social e nella top ten ...

Centro per il libro e la lettura

Era sempre stimato come persona e penso sia il suo lascitogrande: un uomo senza maschere, come ... come altre centinaia di persone, di scrivere una dedica suiappositamente esposti fuori ...... mette nella valigia, tra " quello che non avrei mai lasciato ", la sua raccolta dimarxisti. ... Ma, proprio per questo e per la sua umanità dolente, è una figura tantoviva e realistica. ... Gli appuntamenti del Centro per il libro e la lettura a "Più libri più ...