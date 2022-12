Messi-Maradona | festa Argentina a Napoli davanti all’altare di Diego

Virgilio Sport

Il fantasma diè superato, ora è tempo di osannare la leggenda di Lionel...di un sogno inseguito per 5 mondiali da, il numero 10 in campo innescato dalla sfida all'altro numero 10 Mbappè, ma soprattutto ispirato da un altro numero 10 di quel Diego Armandoche ... Marca pubblica video con lettera immaginaria di Maradona a Messi: "Caro Leo...” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Diego Armando Maradona lo disse nel 2010: «Vorrei che Messi avesse lo stesso impatto e che ricoprisse lo stesso ruolo di protagonista che io ebbi al Mondiale del 1986. Gli auguro ...