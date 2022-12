Messi e la tunica che macchia la storia

Leggi su panorama

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lacon cui Lionelha alzato al cielo la coppa del Mondo appena conquistata dall'argentina è unaincancellabile sul mondiale del Qatar. Anche se si tratta di un abito tradizionale indossato dalle grandi personalità in grandi momenti, quasi riconoscendo all'argentino il rango di regnante sull'impero del calcio. Il Bisht fatto mettere dall'emiro in persona, con il presidente della Fifa Infantino compiacente, è unache non si potrà cancellare perché mutila di simboli un momento unico nelladi un uomo e di un popolo, quello argentino. E' contro il regolamento, che non prevede deroghe all'abbigliamento (anche nelle premiazioni) come la Fifa ha rigidamente imposto in Qatar. Beffa lo sponsor tecnico oscurato nel momento di massima esposizione e valorizzazione del proprio ...