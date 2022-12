Mbappé vs Amrabat

Leggi su ultimouomo

Persino in una partita come quella contro il Marocco in cui non ha segnato né fatto assist, in cui si potrebbe dire quasi che è stato contenuto bene, è stato più che evidente il potere di Kyliandi fare male ai difensori avversari. Quella superiorità che diventa quasi maleducazione, non divertimento in senso stretto quanto una specie di schadenfreude (il piacere nel vedere i fallimenti altrui) che lui stesso si provoca umiliando chi ha davanti. Se Leao sorride perché il suo talento pur devastante è leggero come un soffio d'aria sul collo in una giornata calda,ride perché gli esseri umani sono ridicoli – ...