(Di domenica 18 dicembre 2022) Ladi, unfrancese con venature melò ambientato sotto il cieloCosta Azzurra e interpretato da Isabelle Adjani e François Cluzet A tre anni da La belle époque il regista Nicolas Bedos torna al cinema con, unin salsa melò presentato fuori concorso all’ultimo festival di Cannes con un cast di giovani promesse del cinema francese e un paio di veterani come Isabelle Adjani e François Cluzet: perché tra le bellissime villeCosta Azzurra niente è come sembra. Un piano perfetto Adrien (Pierre Niney) è un giovane gigolò che vive con Martha (Isabelle Adjani), una famosa attrice ora in declino proprietaria di una villa ...

Masquerade - Ladri d'amore, recensione: un noir dimenticabile che si accontenta della superficie