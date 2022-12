Maradona Jr in lacrime dopo la vittoria dell’Argentina | il video che sta commuovendo tutti

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’Argentina, capitanata da uno strepitoso Lionel Messi, è riuscita, per la terza volta nella sua storia, a conquistare la Coppa del Mondo, l’ultima volta nel 1986 conuna partita emozionante con continui colpi di scena e giocate di altissimo livello, gli argentini ai rigori sono riusciti ad avere la maglia sulla Francia che andava alla ricerca del secondo titolo consecutivo. Non è bastato uno strabiliante Mbappè, autore di una tripletta, ad abbattere i sogni di gloria di Messi e compagni che,un inizio nella competizione davvero disastroso, sono riusciti a ricompattarsi e conquistare il tetto del mondo. Argentina Campione del Mondo(Photo by Dan Mullan/Getty Images) Reazione da brividi diJr: ilStanno giungendo, in questi minuti, diverse testimonianze ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

... quella dellejuventine. Qualunque cosa accada da qui in poi, però, nulla potrà replicare l'... Seè stato il D1OS del calcio, Messi ha avuto tutti gli di dalla sua parte. Non per ...Il commentatore nel ricordare la grandezza che inevitabilmente verrà associata a Diego Armando, ha pianto in diretta. Argentina campione del mondo, Francia sconfitta ai rigori 7-5. Messi ... Nel momento più duro della finale, al termine dei tempi regolamentari, Leo sorride. Alza gli occhi al cielo e dedica il trionfo a nonna Celia: «Adesso lei è felice» ...Scaloni porta l'Argentina sul tetto del Mondo. In lacrime alla fine dei calci di rigore, da solo a sfogare tutta la tensione accumulata.