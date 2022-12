Lautaro e Papu in diretta dallo spogliatoio

Eurosport IT

Pochi minuti dopo la fine della premiazione i giocatori argentini hanno \''aperto\'' lo spogliatoio ai tifosi di tutto il mondo collegandosi in ...... Messi 9, Julián Álvarez 6.5 (1026), Di Maria 9 (64 Acuna 6) In panchina: Armani, Rulli, Acuna, Almada, Correa, Dybala, Foyth,Martinez, Lisandro Martinez, Palacios,Gomez, ... Argentina-Australia 2-1, pagelle: Messi leader, Lautaro Martinez e ... dai nomi del calibro Di Maria (Juve), Giroud (Milan), Hernandez (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Rabiot (Juve) e Dybala, con un mucchi di "ex" come il Papu Gomez, Molina e Romero. La narrazione ...Leo Messi ha portato in vantaggio l'Argentina nella finale del Mondiale in corso contro la Francia. Rigore conquistato da Angel Di Maria.