Infrastrutture | Salvini | La settimana prossima sblocco opere Anas per 4 mld

(Di domenica 18 dicembre 2022) “Come ministro delleho trovato 117commissariate, molte delle quali ferme da anni. Stiamo correndo come matti x sbloccarle. Ladovremmo riuscire a sbloccare più di 20 grandidell’in giro per l’Italia per 4 miliardi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delleMatteoa margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo sito della Protezione civile della provincia di Monza e Brianza. “Ci tenevo a onorare l’impegno, la generosità, il gran cuore e la preparazione professionale della Protezione civile, in questo caso di Monza e Brianza. Questo è il gran cuore della Brianza e della Lombardia”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.