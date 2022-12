Goggia vince con due placche e nove viti nella mano | «Tanti motociclisti lo fanno»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 dicembre 2022) Due, e Sofiaha vinto la discesa libera. Ecco cosa scrive Libero, poi la sua intervista al Corriere dello Sport. Qui quella del suo allenatore. Libero: Quanto fa 2più 9? Una vittoria, quella di Sofiache semplicemente era impossibile. Perché bisogna riallacciare il filo delle 17 ore scarse intercorse tra il suo viaggio della speranza a Milano e il gradino più alto del podio a Sankt Moritz per capirlo. Venerdì pomeriggio era in clinica per farsi operare allasinistra massacrata da un palo e già solo vederla alla partenza risultava complicato. Non per lei, che è in un universo diverso da quello dei campioni perché per definirla esiste una parola sola: ...