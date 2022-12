Com’è stato lavorare con Steven Spielberg?

Leggi su tuttotek

(Di domenica 18 dicembre 2022) Nell’articolo di oggi vi proponiamo com’econper le due bravissime attrici Laura Dern e Michelle Williams Madavverocon un mito del cinema come? Quali sono i segreti per far ammirare al regista la propria performance?il dietro le quinte? Ci sono mai dissidi? Credo che tutti noi ci siamo posti almeno una volta nella vita questa domanda.per gli attoricon un grande come, che di cinema, ovviamente, ne sa qualcosa. A rispondere alle nostre curiosità ci ha pensato questa volta Vanity Fair, in una doppia intervista che vede come protagoniste Michelle Williams e Laura ...