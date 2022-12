ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/- news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'Avuto ...(4 - 3 - 1 - 2): Bethers 5.5; Boccia 5.5 (dal 46' Chiarella 5), Ferrara 5.5 (dal 46' Somma ...5. ARBITRO: Michele Maccorin di Pordenone Assistenti: Carlo De Luca di Merano e Badreddine ... Catania, Ferraro: “Avuto calo mentale e fisico ma ripartire subito col Trapani” Prima o poi sarebbe dovuto accadere, ma probabilmente in tanti si sarebbero attesi la prima sconfitta in campionato per mano di un avversario sulla carta più quotato. Il primo KO del Catania SSD è arr ...Sempre in svantaggio i lametini recuperano due volte con i difensori Cadili e Silvestri ma non approfittano della prima sconfitta del Catania ...