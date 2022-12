La Gazzetta dello Sport

In vista della finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Francia, Carlo Laudisa fa il punto della situazione sul futuro di tre giocatori: ...L'avete preso in giro quando disse cheAlvarez era meglio di Haaland; e adesso Alvarez è la sorpresa del Mondiale'. SU QUANDO FECE RITROVARE UN RAGAZZO SCOMPARSO - 'Vigilia di Inter - Juve, ... Calciomercato, Julian Alvarez promosso dal Mondiale: resta al City o parte La nazionale di Scaloni e la selezione di Deschamps si sfidano nella finalissima del Mondiale in Qatar allo stadio Lusail di Doha ...Julián Álvarez ( Calchín , provincia di Córdoba , 31 gennaio 2000 ) è un calciatore argentino che gioca come attaccante per il Manchester City FC nella Premier League inglese . È internazionale con la ...