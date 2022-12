(Di sabato 17 dicembre 2022) Alex, ex Juventus e ora al Genoa, ha volutore Sinisacon un messaggio sui social Alex, ex Juventus e ora al Genoa, ha volutore Sinisacon un messaggio sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro(@alex) «Buon viaggio Sinisa, sonodiun tuo, ti sei preso cura di me, mi hai capito dal primoe non c’è più stato bisogno di tante parole. Avevamo ancora un sacco di cose da fare ma la tua anima rimarrà per sempre qui, niente al mondo potrà mai cancellare quello che hai fatto, il ...

Alex, ex Juventus e ora al Genoa, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic con un messaggio sui social Alex, ex Juventus e ora al Genoa, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic con un messaggio sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro(@alexvogliacco_)...Alex, ex Juventus e ora al Genoa, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic con un messaggio sui social Alex, ex Juventus e ora al Genoa, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic con un messaggio sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro(@alexvogliacco_)... Vogliacco ricorda Mihajlovic: «Orgoglioso di essere tuo figlio adottivo. Troverò il tuo sguardo in Violante» Da quando l’ex campione e allenatore aveva annunciato, nel 2019, di avere la leucemia, sua moglie gli è stata accanto, in pubblico e in privato. E, più volte, nel corso di questi anni difficili, ha pu ...