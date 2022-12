Uomini e Donne | “Senza trucco si vede che sei un uomo” | Andrea Nicole Conte risponde alla cattiveria del web

Leggi su isaechia

(Di sabato 17 dicembre 2022), ex tronista di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha risposto ai numerosi messaggi offensivi che ha ricevuto su Instagram. Questi sono principalmente legati al fatto che la ragazza sia nata. All’età di 15 anni ha iniziato il percorso di transizione in donna, concludendolo circa 8 anni fa. “Buongiorno, un altro buongiorno struccata,filtri e con la pelle lucida da crema, come piace a noi“, ha esordito la 30enne, introducendo così la questione: Devo dire che i messaggi che ho pubblicato ieri, per quanto io non gli dia peso, li pubblico per farre come bisognerebbere a queste persone. Li pubblico più per consolazione verso il prossimo che verso me stessa, ...