Ultime Notizie Roma del 17-12-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 dicembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio elementi nello scandalo Che ha travolto l’europarlamento per le presunte tangenti da cantare Marocco una talpa tra gli stessi eurodeputati avrebbe fatto partire l’inchiesta intanto per il giudice belga Michel cleis che ha firmato il mandato d’arresto ci sono dubbi Antonio Panzeri è l’anima della vasta organizzazione fraudolenta del Qatar Gate è l’ipotesi che oltre al ex eurodeputato TV e poi articolo uno è l’ex vicepresidente della Eva kaili compagno portaborse Francesco Giorgi tutti e tre in carcere la rete di eurodeputati i funzionari europei coinvolti nella trama di produzione che conduce direttamente ad ora era Bud sia molto più ampia non viene ormai più smentita nessuno per cura federale inclusa dobbiamo parlare della politica italiana e quindi nuovo ...