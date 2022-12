Qual è la città più brutta del mondo? Da non crederci | il suo nome ti stupirà

Leggi su curiosauro

(Di sabato 17 dicembre 2022) Vi siete mai chiestiè lapiùche esista? Uno studio a riguardo ha dato una risposta e questa vi lascerà a bocca aperta. Nonostante la bellezza di un luogo sia molto soggettiva, sono moltissimi coloro che concordano su una cosa: lapeggiore al. Sapete di che posto si tratta?(www.curiosauro.it)Soloche giorno fa in Italia è stata diramata la notizia secondo cui lamigliore sia Bologna. Il capoluogo emiliano, secondo le varie ricerche che sono state condotte, ha vinto per quanto riguarda non solo la bellezza architettonica ma anche laità di vita e tanti altri fattori. In molti non sono stati d’accordo, e questo dimostra come la bellezza di una località sia estremamente soggettiva. Ci ...