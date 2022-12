Napoli-Villareal | i convocati di Spalletti | fuori Politano Rrahmani | e Sirigu

Leggi su napolipiu

(Di sabato 17 dicembre 2022) Lucianoha diramato la lista deiin vista della sfida-Villarea, amichevole in programma stasera alle 20.30. Il tecnico deve fare ancora a meno dei cinque giocatori impegnati con le Nazionali che torneranno a breve a Castel Volturno. Ancoradalla lista deiche sta recuperando da un infortunio. Il difensore non sarà rischiato, ma addirittura potrebbe saltare pure la sfida con l’Inter. Ancoradai, portiere che nell’ultimo periodo si è sempre allenato a parte, tanto da far sorgere molti dubbi sulla sua permanenza in azzurro. Ilsi è cautelato con il ritorno di Contini, che era in prestito alla Sampdoria.: ...