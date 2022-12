Mancini anticipa la A | i 6 convocati che non hanno ancora esordito in campionato

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il debutto è soltanto questione di (poco) tempo. Bianco è una mezzala che unisce qualità ad una spiccata intelligenza tattica e a vent'anni è pronto a misurarsi con una sfida impegnativa come la Serie ...

Continua ALESSANDRO BIANCO (FIORENTINA) GIACOMO FATICANTI (ROMA) TOMMASO(JUVENTUS) MATTIA MANNINI (ROMA) TOMMASO MARTINELLI (FIORENTINA) FILIPPO MISSORIDalla sala stampa dell'Arena Garibaldi il tecnico nerazzurro Luca D'Angeloi temi della sfida di domani pomeriggio al Brescia, ultima partita casalinga del 2022. Ecco ...in nazionale daIl ct non ha mai atteso troppo prima di mettere alla prova i giovani, alla ricerca di talento puro da mettere a disposizione della Nazionale. Tra coloro chiamati per lo stage e tesserati con squadre i ...Boloca, Moro, Caso, Turati e Mulattieri hanno calamitato l'attenzione del Ct. Parteciperanno ad uno stage conoscitivo con la Nazionale maggiore a Coverciano dal 20 al 22 ...