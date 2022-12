“L’assalto al treno” ma stavolta in Chiesa

Leggi su formiche

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dalla cronaca: “Sei banditi mascherati rompono in unaevangelica e rapinano tutti i fedeli, circa 70 persone, dei loro preziosi, contanti e carte di credito. Intimando le ‘mani in alto'”. È accaduto a Orta di Atella, nel casertano, il 12 dicembre 2022. La notizia mi ha fatto venire subito in mente la finzione cinematografica, nello specifico il film western. E, naturalmente, all’interno di detto ricco e intramontabile genere, che conta più di cento anni, il film capostipite: il “famoso” (per gli studenti di cinema) cortometraggio The Great Robbery Train (1903) di Edwin Stanton Porter. Qui abbiamo quattro banditi che, dopo aver stordito il capostazione, reso innocui i due macchinisti-fuochisti (a quel tempo ilcamminava macinando carbone) fermano il convoglio in aperta campagna. Fanno scendere tutti i viaggiatori e li mettono in fila, ...