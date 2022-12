Il Pioppo Futsal espugna la tana dei lupi

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilfa bottino pieno a Ficuzza dimostrando che la sconfitta subita contro ilClub Palermo è ormai messa alle spalle. Gli uomini di Mosca vanno subito in svantaggio, ma si risollevano in pochi minuti siglando 3 gol. Nonostante le due reti di differenza il Ficuzza riesce a siglare una rete prima della fine del primo tempo e non sfrutta due tiri liberi concessi per pareggiare; il primo viene parato da Di Cristina e il secondo scheggia la traversa. Il secondo tempo si apre con i gialloverdi subito in gol che, armati di fiducia, riescono a dilagare per un finale 6-3. Ottima prestazione di Ferraro che sigla uno splendido poker, a cui si aggiungono le reti di Franco e Voltaggio, quest’ultimo oggi all’esordio in gialloverde. L’estremo difensore gialloverde, Alessio Di Cristina, è senza dubbio l’uomo partita. Fondamentale ...