Calciomercato Napoli | Zerbin va al Bologna? L’agente fa chiarezza alla radio ufficiale

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 17 dicembre 2022) Giulio Marinelli, agente di Alessio, ha parlato in diretta aKiss Kissdurante la trasmissione “Goal” del futuro del suo assistito. L’attaccante del, infatti, è stato a più riprese accostato al. Di seguito quanto evidenziato:(Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)al? “Questa pausa mondiale è dispiaciuta perché ilstava andandogrande ma ci serviva un recap della stagione finora fatta di. Penso che questa prima parte di stagione possa definirsi molto buona perché ha esordito in A, Nazionale e Champions League. La ...