(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ingredienti vegetali, ipoallergenici, di qualità., nata dalla società cosmetica più autorevole in Italia con oltre 76 anni di attività, inaugura una nuova era. Un nuovo percorso, che non rinnega un passato nella produzione e distribuzione di alcuni dei più importanti marchi di cosmetica internazionali, ma che si apre a un approccio fresco, moderno e curioso. Fatto di prodotti innovativi, che incarnino le parole d’ordine di: Efficacy, Pure, Safe & Clean. Al centro, l’eccellenza delle formulazioni per lae la salute, ma anche la ricerca continua per sviluppare brand e prodottie italiani, lontani dai canali di vendita tradizionali. Per diffondere la...

AMICA - La rivista moda donna

La nuova generazione cosmetica Ingredienti vegetali, ipoallergenici, di qualità., nata dalla società cosmetica più autorevole in Italia con oltre 76 anni di attività, inaugura una nuova era . Un nuovo percorso, che non rinnega un passato nella produzione e ... Unconventional Cosmetics: una bellezza green, hand made e italiana Unconventional Cosmetics: una nuova era nel campo della bellezza, con al centro l'attenzione per la sostenibilità e per i consumatori ...La piattaforma di Unconventional Cosmetics permette di approcciarsi in modo positivo alla bellezza, con brand green e made in Italy ...