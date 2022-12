“The Shoah in Colors” il nuovo volume di Alan Davìd Baumann in inglese

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Si è svolta presso la sede della WL TV – A&A Edizioni, la conferenza stampa di presentazione del“Thein”, versione in linguadel libro di“Laa colori”, pubblicato lo scorso agosto. La presentazione alla stampa si è tenuta a seguito della consegna del “Premio Ambiente e Società 2022”. In questa quinta edizione sono stati premiati fra gli altri la poetessa, scrittrice e regista Edith Bruck – deportata da bambina in vari campi di sterminio tra i quali Auschwitz – ed il Professor David Meghnagi, esponente di primo piano nella lotta contro le discriminazioni ed ideatore del Master internazionale di II livello in didattica della. La...

