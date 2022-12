The Big Question | il documentario proibito arriva finalmente in Italia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Dopo quasi 20in streaming su UAM.TV The Big, ildimenticato e bandito in, realizzato sul set del film The Passion di Mel Gibson. Vincitore di numerosi premi nei festival di tutto il mondo, a lungo osteggiato sia dagli ambienti cattolici che da quelli laici, bandito dalle salene:The Big, ilin. Un piccolo capolavoro realizzato da due registini, che sembrava essere stato dimenticato per sempre. Un'perduto' che torna ora, dopo quasi 20 anni di attesa, a nuova vita, per essere riscoperto dagli appassionati. Grazie all'interessamento di Thomas Torelli, ...

Asiatica Film Mediale

... GiuseLizia : nome d'arte di Giuseppe Pule, si presenta con il brano intitolato Sincera , che ... Amadeus , oltre a presentarci i dodici giovani in gara, annuncerà i titoli dei brani deiin ...IT e CyberTrials, per i quali le iscrizioni sono ancora aperte - delGame : la filiera di ... cosa c è da sapereBad Guy è una serie italiana che sembra tutt altro I reportage, gli sviluppi e ... Il giovane Sheldon ha inventato una delle migliori barzellette di The ... Dopo quasi 20 arriva in streaming su UAM.TV The Big Question, il documentario dimenticato e bandito in Italia, realizzato sul set del film The Passion di Mel Gibson.«Le canzoni dei big Le scelgo personalmente io e i direttori si fidano. Quando fai una scommessa musicale e vuoi cambiare il Festival, devi avere il sostegno dell’azienda. Io ho ...