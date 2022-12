The Bad Guy | recensione dei primi tre episodi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022) The Bad Guy è la serie original italiana di Amazon Prime Video, firmata dai registi Giuseppe Fontana e Giancarlo G. Stasi. Itresono usciti l’8 dicembre e gli ultimi tre sono stati rilasciati dalla piattaforma il 15 dicembre. Questariguarda itredella serie, per fare un recap prima di vedere gli ultimi tre. The Good Magistrate Nino Scotellaro è un magistrato anti-mafia che da anni dà la caccia al boss latitante Mariano Suro. Vediamo un Luigi Lo Cascio imbolsito nei panni del rude magistrato, ossessionato da una battaglia che finisce sempre per perdere. Dopo l’ennesimo fallimento, il magistrato si lascia sfuggire delle dichiarazioni aggressive di fronte alla stampa. I mafiosi affiliati a Suro, allora, lo incastrano attraverso delle conversazioni in cui ...