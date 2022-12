Subito dopo la finale | Ballando | Alessandro Egger vuota il sacco

(Di venerdì 16 dicembre 2022)è stato uno dei protagonisti di questa edizione dicon le stelle, che si sta avvicinando alla conclusione. Sabato 17 dicembre andrà in onda su Rai1 la seconda semidi questa edizione, con l'atto conclusivo che è invece previsto per il 23, a ridosso del Natale. Sebbene ci sia ancora molto da ballare,sta già pensando a quello che faràla trasmissione. “Farò il conduttore in televisione”, ha rivelato nel corso di una diretta su Rtl 102.5 News. “Ho avuto dei contatti - ha aggiunto - e a questo punto, non posso ancora dirvi dove e quando, lascerò Milano, capitale della moda, per trasferirmi a Roma. Voglio continuare a fare cinema e soprattutto televisione”. Quindi per il modello questa edizione dicon le stelle ...

CalcioNow

... ha detto alla Reuters Al - Rai, principale figura cristiana del Libano,la cerimonia che ha ... Negli ultimi anni la zona haun'urbanizzazione a tratti selvaggia, con la costruzione, ...'Sulla ratifica della riforma del Mes aspettiamoun chiarimento di Giorgia Meloni.anni di propaganda anti - Mes di Meloni e della destra, non ratificare o rinviare ancora imporrà sull'... Tragedia nel mondo del calcio, muore subito dopo Francia-Marocco | La ricostruzione Foto di Marco Trabalza. Se c’era in modo giusto per voltare pagina rispetto al Mondiale per Club e assicurarsi in un colpo solo risultati e nuovo entusiasmo, la Trentino Itas l’ha trovato immediatamen ...Dopo aver ricevuto più di 850 milioni dal governo Draghi, l'ex Ilva di Taranto, "è in forte difficoltà finanziaria e in grave situazione produttiva". Lo ha detto il ministro del Made in… Leggi ...