Stasera in tv “Sanremo Giovani” con Amadeus | su Rai 1 la sfida per l’Ariston e tutti i big

Leggi su amica

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La febbre già sale, anche se mancano poco meno di due mesi al via. Perché Sanremo è Sanremo. E il cast completo del Festival di Sanremo 2023 (in onda dal 7 all’11 febbraio) si saprà solo, venerdì 16 dicembre, quando in prime time su Rai 1 verrano proclamati a Sanremo Giovani i sei artisti emergenti che si uniranno ai 22 big già annunciati dail 4 dicembre, che sarannopresenti alla serata in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Arsi per un posto all’Ariston saranno Colla Zio, Fiat 131, Gianmaria, Giuse The Lizia, Maninni, Mida, Noor, Olly, Romeo & Drill, Sethu, Shari e Will. Un assaggio del festival che sarà perché nel corso della serata saranno rivelati anche i titoli di ...