Sinisa Mihajlovic | il ricordo di Silvio Berlusconi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – “è stato un grande calciatore ed un allenatore di grande capacità, serietà e talento”.rende omaggio a, morto oggi all’età di 53 anni dopo una lunga malattia. Il leader di Forza Italia, ex proprietario del Milan, posta sui social una foto che lo ritrae con, all’epoca allenatore rossonero, e la figlia Barbara. “Impegnandosi col mio Milan, prima ancora che un professionista esemplare, si è fatto apprezzare e ammirare come uomo. È stato poi assalito da una malattia spietata ma lui ha sempre lavorato, ha sempre sorriso, ha sempre manifestato una grande voglia di vivere. Davvero un uomo, un professionista raro! Ci mancherà, mancherà a tutti. A sua moglie, ai suoi figli ed a tutti i suoi cari ...

la Repubblica

'È stato come ricevere un pugno nello stomaco'. Paolo Brosio ricorda così il suo grande amico, scomparso venerdì 16 dicembre dopo una luna battaglia contro la leucemia. Il giornalista a 'Pomeriggio Cinque' ha rivelato che è stato il ct della Nazionale, Roberto Mancini , ad ...è morto a 53 anni. L'allenatore di calcio ed ex difensore di Lazio, Sampdoria e Inter, dal 2019 lottava contro la leucemia ma negli ultimi giorni il suo stato di salute si era ... Sinisa Mihajlovic è morto: l'ex allenatore del Bologna e campione di Lazio, Samp, Inter e Roma aveva 53 anni L’ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic è morto a causa di una forma acuta di leucemia. Quando era all’Inter di Roberto Mancini, tra il 2004 e il 2008, abitava in un appartamento da un milione ...> Un grave lutto scuote il mondo del calcio. È morto oggi all’età di 53 anni Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo con un lunghissimo trascorso in Italia e nel campionato di Serie A. Nel ...