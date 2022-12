Sinisa e quelle punizioni che ricordo come un sogno

(Di venerdì 16 dicembre 2022) AGI - Figlio di madre croata e di padre serbo,Mihajlovic veniva da una terra segnata dalla guerra, una terra tragica, di gente che non si fida, gente 'dura'. E lui era così, un 'duro', un sergente di ferro, un guerriero, in campo e fuori, un uomo di spogliatoio, nel senso che sapeva comandare, era un 'capo' da calciatore, da allenatore e da uomo, uno che lo spogliatoio se lo portava dentro, sempre pronto ad azzuffarsi, a gridare, a bestemmiare, ma anche ad abbracciarti, a urlare di gioia, ad incitarti, o rimproverarti, senza mezzi termini, a muso duro, ruvidamente. Era fatto così, 53 anni vissuti intensamente: un campione, politicamente scorretto, razzista, fascista, ma dal cuore tenero e dagli occhi di bambino. Personalità duplice, scissa,, erala sua città d'origine: Borovo, un villaggio croato popolato da serbi, ...

Sky Sport

... in alcune fasi aveva "vinto" la sua battaglia contro il male ma poi,Mihajlovic , a 53 anni,...il midollo osseo è un tessuto che produce le cellule del sangue e si trova all'interno di...... Del Piero, Cafu, Roberto Carlos, Seedorf, ognuno di loro ha incrociato i tacchetti con, da compagno e/o rivale, e alloramaglie scritte al momento, con un semplice pennarello, sulla ... "Io sono anche quelle lacrime" > Un grave lutto scuote il mondo del calcio. È morto oggi all’età di 53 anni Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo con un lunghissimo trascorso in Italia e nel campionato di Serie A. Nel ...Carisma a palate in campo e in panchina, trascinatore nato. Nazionalista con amicizie controverse e mai rinnegate: di piacere non gliene importava nulla ...