Seat - El Prat servirà le piccole elettriche del gruppo Volkswagen

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Laha avviato la riconversione dello stabilimento di Elde Llobregat e i relativi lavori di preparazione all'arrivo di nuove produzioni legate alla mobilità elettrica. In particolare, la fabbrica alle porte di Barcellona sarà interessata da cinque nuovi progetti per la produzione di componenti destinati alla famiglia diassegnate dalla controllantealla Casa di Martorell nel quadro del piano industriale da 10 miliardi di euro "Future: Fast Forward". Si tratta di almeno tre modelli di auto a batteria, tra cui, probabilmente, la Cupra Urban Rebel. Si parte nel 2025. Nel giro di tre anni, la divisioneComponentes produrrà cinque tipologie di componenti: differenziale, supporto oscillante, batteria E-Box, KMM (un modulo di raffreddamento) e ...

Quattroruote

...ha varato un piano sociale per la sospensione dei contratti , al quale possono candidarsi ... Inoltre c'è ottimismo per l'impianto di El, poiché potrebbero essere assegnati sei nuovi ...In aggiunta impiega oltre 15.000 professionisti in 3 centri di produzione: a Barcellona, a Elde Llobregat e a Martorell, dove produce i modelliIbiza, Arona, la famiglia Leon e Cupra ... Seat: a El Prat saranno prodotte componenti per piccole elettriche - Quattroruote.it La Casa di Martorell ha avviato la trasformazione dell'impianto alle porte di Barcellona per assemblare cinque tipologie di componenti destinati alle Ev di vari brand di Wolfsburg ...L'automobilística sol·licita allargar la regulació d'ocupació a les seves línies de fabricació de Martorell i Barcelona Seat ampliarà l’ERTO a les seves plantes de Martorell i Barcelona fins al 31 de ...