IlNapolista

"Molta cautela invece nel recupero di: i suoi adduttori ora stanno bene ma l'intenzione è diaffrettare i tempi. Difficilmente vedremo il kosovaro a San Siro". La Gazzetta scrive anche ...Quali sono le condizioni per portarlo via da Napoli 'Ma no,ci sono delle condizioni. Il ...ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro personalizzato in palestra per Sirigu". Rrahmani non giocherà Inter-Napoli (Gazzetta) Dopo il ritiro in Turchia al Winter Football Series ad Antalya, il Napoli, rientrato in città dopo l’amichevole contro il Crystal Palace, ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Tra ...Il difensore del Napoli Rrahmani non sembrerebbe ancora essere in perfetto condizioni: ancora in dubbio la sua presenza contro il Villarreal ...