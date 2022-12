Re Carlo balla con la sorella di Anna Frank per festa ebraica

(Di venerdì 16 dicembre 2022) LONDRA – ReIII hato con laacquisita di, la 93enne Eva Schloss, durante la visita a un centro della comunitàa Finchley Road, nel nord di Londra, in occasione della festività di Hanukkah. La signora Schloss, sopravvissuta ad Auschwitz, è figlia di Elfriede Geiringer che nel 1953 sposò Otto, padre di, la giovane ebrea tedesca divenuta un simbolo della Shoah per il suo diario e per la sua tragica morte nel campo di concentramento di Bergen-Belsen nel 1945. Schloss, scrittrice e cofondatrice dell’AnneTrust UK, ha descritto i momenti emozionanti trascorsi col sovrano: “Era molto simpatico, ha preso parte davvero alle danze. Sembrava molto rilassato e si è divertito”. Re ...

Agenzia ANSA

Renella sua visita ha incontrato altri sopravvissuti all'Olocausto che si sono trasferiti nel Regno Unito dopo la Seconda guerra mondiale e alcuni componenti della comunità locale impegnati