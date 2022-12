Rapina a Montesarchio | annullata nuovamente la richiesta di rinvio a giudizio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuta stamattina dinanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Benevento, Dott. Pietro Vinetti, l’udienza preliminare del procedimento a carico di Lombardi Felice, di, di 29 anni, imputato dei reati di tentataaggravata e lesioni aggravate nei confronti di due persone di, difeso di fiducia dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. Come si ricorderà, secondo l’ipotesi accusatoria, il 4 febbraio del 2020 il Lombardi si sarebbe introdotto a volto coperto nell’abitazione delle vittime e le avrebbe minacciate per farsi consegnare i soldi. A seguito della reazione della donna, il presuntotore sarebbe fuggito, non prima di averla colpita con alcuni calci. All’odierna udienza, così come era accaduto alla precedente udienza ...