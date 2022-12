Mosca manda a Mariupol agenti anti - sommossa per reprimere le proteste contro l' annessione

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Guerra in Ucraina e repressione verso coloro che sono rimasti nei territori annessi ma non accettano di stare sotto la legge di. Le autorità russe avrebbero inviato un gruppo di...

Globalist.it

... città dell' Ucraina situata nella regione di Donetsk , nei mesi scorsi annessa unilateralmente da, con l'obiettivo di fermare un'ondata di proteste contro l'amministrazione filo - russa. Lo ha ...Mentre la guerra continua a infiammare sul campo di battaglia ucraino, la Russiachiari messaggi agli alleati di Kiev e all'occidente. L'ultimo, in particolare, suona come una ...a sud diLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco hacker a Ministero della Difesa italiano, gruppo filorusso manda in down 9 siti ...Il trafficante d'armi in carcere negli Stati Uniti per cospirazione, è stato rilasciato nello scambio di prigionieri eccellenti tra Stati Uniti e Russia. Poliglotta, con cinque passaporti, ha ispirato ...