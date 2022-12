Mihajlovic | Conceicao | ' riposa in pace amico | ci prenderemo cura della tua famiglia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - "Oggi se n'è andato un, un'ispirazione, un campione. Sinisa, sarai ricordato per sempre per quello che hai fatto in campo, ma anche per quello che eri fuori. Sei stato una presenza importante quando sono arrivato a Roma, abbiamo visto crescere le nostre famiglie e siamo cresciuti noi come giocatori, uomini, padri. Il calcio mi ha dato tutto quello che ho oggi. Momenti come questo ci ricordano l'importanza delle persone che incontriamo sul nostro cammino. I veri trofei che conservomia carriera da giocatore sono momenti come quelli che abbiamo vissuto insieme.in. Hai unain Portogallo che si prendetua!". Così su Instagram l'allenatore del Porto Sergio ...