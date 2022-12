Marotta e Scanavino | la Juventus è alla svolta

Calcio e Finanza

Sono settimane decisive per il riassetto societario in casa Juve: gli ultimi aggiornamenti tra il ruolo di'Le dimissioni dei consiglieri di amministrazione della Juventus rappresentano un atto di responsabilità, che mette al primo posto l'interesse della società. Il nuovo consiglio che ...© LaPresseBisognerà partire per forza di cose dal nuovo organigramma societario con Gianluca Ferrara designato come futuro presidente e Mauriziogià in carica come direttore ... Juventus, l'incognita CdA sul ritorno di Marotta Sono settimane decisive per il riassetto societario in casa Juve: gli ultimi aggiornamenti tra il ruolo di Scanavino e Marotta “Le dimissioni dei consiglieri di amministrazione della Juventus rapprese ...La Juventus lavora al nuovo organigramma: non soltanto Marotta dall'Inter, obiettivo anche in casa Roma, contatti avviati ...