Liverpool-Milan | che gol di Thiago Alcantara | tiro perfetto e 2-1 VIDEO

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Super gol dia riportare in vantaggio ilcontro il. Riceve a venti metri dalla porta, il controllo èperché gli consente di calciare con precisione verso la porta, ed ecco che dunque è 2-1 a Dubai. Il figlio d’arte e fuoriclasse spagnolo, clamorosamente non convocato per i Mondiali, dimostra ancora tutta la sua qualità, in alto ecco il. SportFace.

Sembrano le partite amichevoli che di solito si giocano d'estate. Ed ecco allora, oggi,e poi, a seguire, stasera la Roma contro il Cadice. Ma estate non è. E non è estate quella dei Mondiali di calcio che si stanno disputando d'inverno, in un calendario impazzito. Ma ...Alle 16.30 sono scesi in campoper una amichevole in vista della ripresa del campionato Prima dell'inizio del match tra, tutti i giocatori hanno osservato un minuto di silenzio in onore di Sinisa ... Liverpool-Milan, minuto di silenzio e lutto al braccio per i rossoneri 28' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! GOOOOOOOOOOL DEL MILAN!! Grande apertura di Rebic verso Saelemaekers, il belga avanza, si accentra e di sinistro batte Kelleher. 1-1! 24' Ancora ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...