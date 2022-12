Il principe Harry attacca il fratello William | «Ha infranto la promessa che ci eravamo fatti | è stato devastante»

Open

...nel 2020 sarebbe la conseguenza dell'intrusione dei media nella sua vita e in quella di. ... Tra le righe dell'accusa formulata dalsembrerebbe addirittura di poter leggere una necessità ...Ad ufficializzare il tutto probabilmente ci penserà la prossima pubblicazione del, ovvero la sua autobiografia ' Spare ' che uscirà il 10 gennaio 2023. "Hanno passato il limite": ... Harry riapre la guerra contro il fratello William, la rivelazione nella docuserie: «Urlò contro di me davanti alla regina» Nuove accuse da parte del principe Harry nella docu-serie Harry & Meghan, la cui seconda parte è stata rilasciata da Netflix il 15 dicembre.Kate Middleton e i rumors insistenti sulla possibile quarta gravidanza della principessa: come reagirebbe William secondo gli esperti ...