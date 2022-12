Erin Doom | chi è la scrittrice italiana del libro più venduto del 2022 - Magazine - quotidiano net

Il Post

Ha meno di 30 anni, usa uno pseudonimo come Elena Ferrante e ha sbancato le classifiche dei bestseller con Fabbricante di Lacrime. Ecco cosa sappiamo di ...È emiliana, scrive con lo pseudonimo die il suo 'Fabbricante di lacrime' è uno dei casi editoriali degli ultimi ... Non sappiamo chi sia l’autrice del libro più venduto in Italia nel 2022 Ha meno di 30 anni, usa uno pseudonimo come Elena Ferrante e ha sbancato le classifiche dei bestseller con Fabbricante di Lacrime. Ecco cosa sappiamo di lei ...Per il suo mix di anonimato e successo editoriale, è già stata definita “la Elena Ferrante della letteratura per ragazzi” ...