Cristina D’Avena sul palco di Fratelli d’Italia vestita arcobaleno inneggia all’amore universale e canta Lady Oscar

Leggi su biccy

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Quando hanno annunciato chesi sarebbe esibita alla festa per i 10 anni diè scoppiata una grossa polemica. Lante de i Puffi ieri pomeriggio è intervenuta ed ha spiegato che leialle feste LGBTQ, alle feste de l’Unità, a quelle della Meloni e in Vaticano. Tutto ok, ma chi organizza e frequenta i Pride e i party ‘LGBTQ’ non vuole togliere i diritti a nessuno, anzi, ne vuole aggiungere a chi non ne ha, mentre certi partiti da sempre ostacolano il cammino verso l’uguaglianza (ed hanno osteggiato duramente anche le unioni civili e affossato la legge contro l’omofobia). La musica è per tutti, ma quando si sposano certi valori bisognerebbe dimostrare di crederci davvero prendendo scelte nette, così come hanno fatto Shakira, Fedez e Dua Lipa ...