TGLA7

- A Omnibus il confronto tra l'ex Cinquestelle e il figlio del fondatore pentastellato, Davide Casaleggio ...E poi racconta: "Il problema principale è ildidelle persone che dovevano decidere su alcune regole e che poi hanno utilizzato queste regole per il loro potere personale. Questo ... Conflitto d'interessi nel M5s, Rizzetto: 'Perché la Fattori non è stata querelata' Casaleggio: 'E' lei che sta scivolando sul tema della querela' Il lavoro recupera e dissemina al pubblico le ricerche condotte per il volume “In difesa dell’arte. La protezione del patrimonio artistico delle Marche e dell’Umbria durante la seconda guerra mondiale ...Chi è il diplomatico marocchino al centro della rete svelata dall’inchiesta belga e quali erano gli obiettivi di Rabat ...