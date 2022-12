Cina-Russia-Iran | si rinsalda l' asse anti-occidente

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Si sono detti «profondamente offesi» gliiani, criticando con decisione la loro espulsione dalla Commissione ONU sui diritti delle donne. La mozione, avanzata dagli Stati Uniti al Palazzo di Vetro di New York affinché l’non mettesse più piede al forum al quale aveva aderito appena nove mesi fa, ha visto 29 voti a favore, 8 contrari e 16 astenuti (su un totale di 45 Paesi). La votazione era stata proposta, neanche a dirlo, sull’onda delle manifestazioni di piazza innescate dalla morte di Masha Amini per mano della polizia morale di Teheran, rea di non aver indossato correttamente il velo islamico. Masha è stata la prima di molte altre vittime, donne ma anche bambine. L’espulsione dalla Commissione delle Nazioni Unite è «illegale» e rappresenta «un’eresia politica che scredita questa organizzazione internazionale e crea anche una procedura ...