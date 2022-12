Agenzia ANSA

La crescita tendenziale dei prezzi è da attribuirsi - spiega l'- sia ai prezzi delle abitazioni nuove che aumentano del 2,8%, in frenata rispetto al trimestre precedente (era +12,1%), sia ai ...Lo scrive oggi l', spiegando che l'inflazione rimane stabile su base tendenziale a causa, ... I prezzi dei Beni alimentari, per la cura dellae della persona registrano una modesta ... Casa: Istat, prezzi salgono del 3% nel terzo trimestre - Real Estate Nel terzo trimestre 2022 l'indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento diminuisce dell'1,0% rispetto al trimestre precedente (era +2,3%) e ...The Site uses first-party and technical cookies necessary for its proper functioning. It is not possible to deny the release of these cookies. This site uses profiling cookies, as described in this ba ...