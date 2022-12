Calcio in lutto | è morto Mihajlovic | Sinisa non ce l’ha fatta

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Siniša Mihajlovi?, ex giocatore di Inter e Lazio, è uno degli allenatori stranieri che ha maggiormente conquistato il cuore di tutti gli appassionati diitaliano. Carattere impulsivo ma dal cuore d’oro, il serbo in maniera schietta e sincera, due delle sue qualità più apprezzate, ha sempre espresso il proprio parere senza mezzi termini divenendo, nel tempo, uno dei volti più amati in Italia. Purtroppo, da tempo lottava contro la leucemia che lo ha costretto a stare lontano dai campi per qualche tempo, tuttavia, la sua forza e il suo spirito da vero combattente lo hanno sempre aiutato a ritornare su quel prato verde, da sempre la sua seconda casa. A 53 anni si è spento: l’annuncio della famiglia Negli ultimi tempi, dopo l’esonero con il Bologna, il tecnico si era dedicato, con tutte le sue forze, ...