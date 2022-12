Alice Neri | il collega della vittima a Storie Italiane | ' Mi ha scritto alle 7 un messaggio poi cancellato' Ma a quell' ora l' auto era in

il Resto del Carlino

Leggi anche >, il mistero dello smartphone che si pensava fosse bruciato nell'auto in fiamme: 'Qualcuno lo ha acceso' Barbara Iannuccelli ha spiegato che si tratta della quarta volta che ...Storie Italiane torna sul caso die dà una notizia esclusiva in diretta, sempre legata al telefonino della donna trovata carbonizzata in un'auto dopo essere uscita la sera con un collega. Marco, il collega della vittima, ... Omicidio Alice Neri: un’ora nell’auto in balìa dell’assassino Storie Italiane torna sul caso di Alice Neri e dà una notizia esclusiva in diretta, sempre legata al telefonino della donna trovata carbonizzata in un'auto dopo essere uscita la sera ...E’ stato convalidato ieri in Francia l’arresto del 29enne tunisino Mohamed Gaaloul, rintracciato giovedì a Mulhouse, nella Francia orientale, dopo l’emissione di un mandato di arresto europeo in quant ...