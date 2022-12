VXL | il punto di vista di un blogger | 'E se il Mondiale fosse brutto?'

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Si è parlato tanto di questoprima che iniziasse, dalle vicende legate all'assegnazione della sede in Qatar, fino alle varie...

vivoperlei.calciomercato.com

Sempre la pianta di visco, narra una vecchia leggenda della Scandinavia terra del Natale, pare che venisse usata quale salutare medicamento per ogni tipo di male ed era talmente apprezzata al...Nell'ultima gara l'Italia era costretta a vincere oppure pareggiare, nella speranza che la Croazia non riuscisse nemmeno a fare uncon l'Ecuador. La fortuna volle che Del Piero all'85esimo ... Blog: #BarVxL: Arriva il Natale... passando per S. Lucia, mentre fuori...