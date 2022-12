Ultime Notizie – Consiglio Ue | energia e tetto gas | i temi sul tavolo dei leader

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ucraina,ed economia, sicurezza e difesa, vicinato meridionale, relazioni transatlantiche e Balcani. Questi ial centro deleuropeo in programma oggi a Bruxelles. Il primo a cui partecipa, da quando è diventata premier Giorgia Meloni, arrivata ieri sera nella capitale belga per la cena di gala del vertice Eu-Asean presso il Grand Forum del Museo delle Belle Arti. Il vertice di oggi – ultimoeuropeo dell’anno – si svolgerà in una sola giornata, con inizio dei lavori alle 9.30 e conclusione in tarda serata. Centrale il tema dell’, con l’Italia che chiede a gran voce l’introduzione di uneuropeo al prezzo del gas: misura “urgente”, che sin dall’inizio della crisi energetica viene considerata dal governo prioritaria per i cittadini e le ...

Il Sole 24 ORE

Per sbloccare i crediti 'incagliati' del , arrivano dei prestiti garantiti dallo Stato tramite la Sace . Le , inoltre, avranno la possibilità di effettuare una ulteriore cessione 'protetta', ossia tra ...Vediamo lenovità sulla riforma delle pensioni 2024. Riforma Pensioni 2024: stop agli scaloni previdenziali Il primo passo del piano Calderone è dare una frenata alla stagione delle quote e ... Ucraina, ultime notizie. Casa Bianca non conferma consegna Patriot all’Ucraina Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Non gli farò il favore di indignarmi per quest’ultima berlusconata fuori tempo massimo: ...Lontana, lontanissima la Turchia e il suo clima mite. Alla ripresa, il Napoli trova pioggia e vento sul litorale domizio. Giuntoli non c'è: è a Coverciano a fare lezione ai ...