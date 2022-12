Toccava le colleghe nelle parti intime mentre faceva volontariato | arrestato a Reggio Emilia

Gazzetta del Sud

Che poi ha ricordato come altrele avessero riferito anche del terzo episodio per il quale ... Lele parti intime e diceva "è solo una carezza"". Poi ha aggiunto: "Sono state diverse ...Come molte suesi appassiona al calcio ma gioca da bambina nelle squadre locali insieme ai ... Bastava vedere come si muoveva in campo, il suo comportamento e, ovviamente, comeil ... Faceva volontariato, ma toccava le colleghe nelle parti intime: arrestato Numerosi gli episodi sarebbero stati consumati e ricostruiti grazie anche alle varie testimonianze di persone che avevano raccolto le confidenze delle vittime ...Anche il consigliere regionale in Lombardia Bastoni si unisce al gruppo Comitato Nord, già formato dagli scissionisti Formenti, Mura e Lena ...